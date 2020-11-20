Депутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине

Двое новоизбранных местных депутатов городского совета на внедорожнике Mercedes пытались заехать по лестнице в подъезд многоэтажки на окраине Пустомытов.

Источник: замглавы МВД Антон Геращенко у Facebook, Zaxid.net

Прямая речь Геращенко: "Вот просто интересно, что было в головах двух вновь избранных депутатов Пустомытовского городского Совета, на Львовщине, когда они на Mercedes Gelendwagen решили заехать во двор многоквартирного дома по пешеходным ступеням?

Полиция конечно привлекла к ответственности и оштрафовала двух не в своем уме, прости Господи, депутатов, но здесь, по моему мнению, нужна также помощь психиатра".

Детали: Геращенко отметил, что одному из депутатов 34 года, другому - 36.

Местное издание Zaxid.net рассказывает, что это депутаты от "Европейской солидарности" Николай Пущак и Андрей Жидачек. Последний снимает квартиру в этой многоэтажке.

Издание отмечает, что автомобиль Mercedes G 500 с государственной регистрацией ВС0900ВС зарегистрирован на Пущак Любовь Михайловну 1958 года, родственницу депутата.

Upd. Пущак отрицает свою причастность к событиям. "Я не понимаю, о чем идет речь" - сказал он журналистам.

А вот Жидачек обнародовал сообщение о ночном инциденте в Facebook.

Он говорит, что за рулем был водитель Пущака и он сам решил выехать на лестницу. Между тем депутаты якобы просили и запрещали водителю это делать, а тот не послушал.

Новоизбранные политики заявили на водителя в полицию, а Жидачек уже передал средства на восстановление поврежденного имущества дома.

Под этим сообщением написал заместитель главы МВД Геращенко: "Вас, двух депутатов, семья одного из которых является владельцем авто, водитель не послушался?! Интересно. Что вы за народные избранники, которых даже собственный водитель не слушается?".