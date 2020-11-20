Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине

Пятница, 20 ноября 2020, 19:26
Депутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
скриншот с видео

Двое новоизбранных местных депутатов городского совета на внедорожнике Mercedes пытались заехать по лестнице в подъезд многоэтажки на окраине Пустомытов.

Источник: замглавы МВД Антон Геращенко у Facebook, Zaxid.net

Прямая речь Геращенко: "Вот просто интересно, что было в головах двух вновь избранных депутатов Пустомытовского городского Совета, на Львовщине, когда они на Mercedes Gelendwagen решили заехать во двор многоквартирного дома по пешеходным ступеням?

Полиция конечно привлекла к ответственности и оштрафовала двух не в своем уме, прости Господи, депутатов, но здесь, по моему мнению, нужна также помощь психиатра".

Детали: Геращенко отметил, что одному из депутатов 34 года, другому - 36.

Местное издание Zaxid.net рассказывает, что это депутаты от "Европейской солидарности" Николай Пущак и Андрей Жидачек. Последний снимает квартиру в этой многоэтажке.

Издание отмечает, что автомобиль Mercedes G 500 с государственной регистрацией ВС0900ВС зарегистрирован на Пущак Любовь Михайловну 1958 года, родственницу депутата.

Upd. Пущак отрицает свою причастность к событиям. "Я не понимаю, о чем идет речь" - сказал он журналистам.

А вот Жидачек обнародовал сообщение о ночном инциденте в Facebook.

Он говорит, что за рулем был водитель Пущака и он сам решил выехать на лестницу. Между тем депутаты якобы просили и запрещали водителю это делать, а тот не послушал.

Новоизбранные политики заявили на водителя в полицию, а Жидачек уже передал средства на восстановление поврежденного имущества дома.

Под этим сообщением написал заместитель главы МВД Геращенко: "Вас, двух депутатов, семья одного из которых является владельцем авто, водитель не послушался?! Интересно. Что вы за народные избранники, которых даже собственный водитель не слушается?".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛьвовщинаГеращенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Львовщина
За сутки из-за обстрелов 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 ранены
Львов атаковали "Калибрами": 7 из 10 ракет сбили − ВС
На Тернопольщине и Львовщине работала ПВО
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: