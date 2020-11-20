Тимошенко: В деяких регіонах у нас проблеми з пошуком нових голів ОДА

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко назвав Дніпропетровську і Харківську області "складними кейсами" і розповів, що при владі є проблеми з пошуком нових губернаторів.

Джерело: Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Тимошенко: "Повертаючись до голів ОДА, так, ми їх міняємо, так, є висновки, десь вони були не дуже сильні. По кожному окремому випадку є свої критерії, чому людина не підходить президенту, і чому він змінює його на іншого. Ми намагаємося це робити швидко.

У деяких регіонах у нас є проблеми з пошуком нового глави ОДА, але, в принципі, я сподіваюся, що найближчим часом ми дотягнемо цю історію, і поміняємо ряд глав обладміністрацій ".

Деталі: Тимошенко назвав Дніпропетровську і Харківську область "складними кейсами" і найближчим часом президент Володимир Зеленський буде вирішувати, чи міняти там глав ОДА.

Тим часом глав ОДА Херсонської та Полтавської областей міняти не планують.

Нагадаємо: Перший заступник мера Харкова Геннадія Кернеса Ігор Терехов може очолити Харківську облдержадміністрацію.