Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко назвал Днепропетровскую и Харьковскую области "сложными кейсами" и рассказал, что у власти есть проблемы с поиском новых губернаторов.

Источник: Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Тимошенко: "Возвращаясь к главам ОГА, да, мы их меняем, да, есть выводы, где-то они были не очень сильные. По каждому отдельному случаю есть свои критерии, почему человек не подходит президенту, и почему он меняет его на другого. Мы стараемся это делать быстро.

В некоторых регионах у нас есть проблемы с поиском нового главы ОГА, но, в принципе, я надеюсь, что в ближайшее время мы дотянем эту историю, и поменяем ряд глав обладминистраций".

Детали: Тимошенко назвал Днепропетровскую и Харьковскую область "сложными кейсами" и в ближайшее время президент Владимир Зеленский будет решать, менять ли там глав ОДА.

Тем временем глав ОДА Херсонской и Полтавской областей менять не планируют.

Напомним: Первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Игорь Терехов может возглавить Харьковскую облгосадминистрацию.