Тихановська заявила про початок визнання білоруських силовиків терористами

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська анонсувала початок визнання білоруських силовиків терористами. Мова йде про ОМОН та Головне управління по боротьбі із організованою злочинністю МВС Білорусі.

Джерело: Telegram-канал Тихановської

Деталі: Відповідну заяву представниця опозиції зробила під час зустрічі із міністром іноземних справ Нідерландів Стефаном Блоком.

"Раз Головне управління по боротьбі із організованою злочинністю та корупцією МВС Білорусі та ОМОН перетворились у преступні банди, ми починаємо процедуру визнання цих організацій екстремістськими або терористичними", – сказала Тихановська.

Вона також впевнена, що всі співробітники, які звільняться до завершення розслідування, будуть визнані співучасниками. Щодо них будуть застосовані санкції та штрафи.

"На амністію зможуть розраховувати лише ті силовики, які перейдуть на сторону народу", – заявила опозиціонерка.

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