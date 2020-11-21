Тихановская заявила о начале признания белорусских силовиков террористами
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихоновская анонсировала начало признания белорусских силовиков террористами. Речь идет об ОМОНе и Главном управление по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси.
Источник: Telegram-канал Тихановской
Детали: Соответствующее заявление представитель оппозиции сделала во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком.
"Раз Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими", – сказала Тихановская.
Она также уверена, что все сотрудники, которые уволятся до завершения расследования, будут признаны соучастниками. К ним будут применены санкции и штрафы.
"На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа", – заявила оппозиционерка.
Напомним:
- Семь стран, в том числе Украина, присоединились к санкциям Евросоюза против режима Александра Лукашенко.
- В Беларуси больше 100 дней продолжаются протесты против режима Лукашенко. Сотни тысяч белорусов на практически ежедневных акциях по всей стране требуют, чтобы Лукашенко назначил новые выборы президента вместо фальсифицированных 9 августа. Лукашенко с одной стороны заявляет, что "за власть посиневшими руками не держится", с другой – отказывается сложить полномочия.