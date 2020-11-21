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Тихановская заявила о начале признания белорусских силовиков террористами

Суббота, 21 ноября 2020, 01:28
Тихановская заявила о начале признания белорусских силовиков террористами

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихоновская анонсировала начало признания белорусских силовиков террористами. Речь идет об ОМОНе и Главном управление по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси.

Источник: Telegram-канал Тихановской

Детали: Соответствующее заявление представитель оппозиции сделала во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком.

"Раз Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими", – сказала Тихановская.

Она также уверена, что все сотрудники, которые уволятся до завершения расследования, будут признаны соучастниками. К ним будут применены санкции и штрафы.

"На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа", – заявила оппозиционерка.

Напомним: 

  • Семь стран, в том числе Украина, присоединились к санкциям Евросоюза против режима Александра Лукашенко.
  • В Беларуси больше 100 дней продолжаются протесты против режима Лукашенко. Сотни тысяч белорусов на практически ежедневных акциях по всей стране требуют, чтобы Лукашенко назначил новые выборы президента вместо фальсифицированных 9 августа. Лукашенко с одной стороны заявляет, что "за власть посиневшими руками не держится", с другой – отказывается сложить полномочия.

Украинская правда

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Темы: БеларусьТихановская
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