Від коронавірусу вилікувались вже 40 млн хворих

Станом на 21 листопада від коронавірусу одужали 40 мільйонів 93 тисячі осіб. Наразі хворіють 16,4 млн.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Померли від ускладнень за весь час пандемії 1 мільйон 376 тисяч інфікованих.

Найбільше заражень виявили у США – більше 12 млн. В Індії підтвердили понад 9 млн випадків COVID-19, у Бразилії – більше 6 млн.

У Росії та Франції кількість зареєстрованих хворих вже перевищила 2 мільйони.

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Також у 6 країнах виявили понад 1 мільйон випадків коронавірусу – це Мексика, Колумбія, Італія, Аргентина, Велика Британія та Іспанія.

Україна за кількістю виявлених випадків захворювання перебуває на 17 місці серед інших країн світу, за числом летальних випадків – на 24.

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