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Від коронавірусу вилікувались вже 40 млн хворих

Субота, 21 листопада 2020, 02:31
Від коронавірусу вилікувались вже 40 млн хворих

Станом на 21 листопада від коронавірусу одужали 40 мільйонів 93 тисячі осіб. Наразі хворіють 16,4 млн.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Померли від ускладнень за весь час пандемії 1 мільйон 376 тисяч інфікованих. 

Найбільше заражень виявили у США – більше 12 млн. В Індії підтвердили понад 9 млн випадків COVID-19, у Бразилії – більше 6 млн.

У Росії та Франції кількість зареєстрованих хворих вже перевищила 2 мільйони. 

 
КРАЇНИ ІЗ НАЙБІЛЬШОЮ КІЛЬКІСТЮ ВИПАДКІВ COVID-19

Також у 6 країнах виявили понад 1 мільйон випадків коронавірусу – це Мексика, Колумбія, Італія, Аргентина, Велика Британія та Іспанія.

Україна за кількістю виявлених випадків захворювання перебуває на 17 місці серед інших країн світу, за числом летальних випадків – на 24.  

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

  • 19 листопада в Україні було зафіксовано 14 575 нових випадків COVID-19 – це другий поспіль антирекорд і третій впродовж тижня; госпіталізували 1 728 пацієнтів, померли 229 хворих, одужали 7 845 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
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