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От коронавируса вылечились уже 40 млн больных

Суббота, 21 ноября 2020, 03:31

По состоянию на 21 ноября от коронавируса выздоровели 40 миллионов 93 тысячи человек. Сейчас болеют 16,4 млн.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Умерли от осложнений за все время пандемии 1 миллион 376 тысяч инфицированных.

Больше всего заражений обнаружили в США – более 12 млн. В Индии подтвердили более 9 млн случаев COVID-19, в Бразилии – более 6 млн.

В России и Франции количество зарегистрированных больных уже превысило 2 миллиона. 

 
страны, где больше всего выявили случаев Covid-19

Также в 6 странах обнаружили более 1 миллиона случаев коронавируса – это Мексика, Колумбия, Италия, Аргентина, Великобритания и Испания.

Украина по количеству выявленных случаев заболевания находится на 17 месте среди других стран мира по числу летальных исходов – на 24. 

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • 19 ноября в Украине было зафиксировано 14 575 новых случаев COVID-19 – это второй подряд антирекорд и третий в течение недели; госпитализировали 1 728 пациентов, умерли 229 больных, выздоровели 7 845 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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