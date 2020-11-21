От коронавируса вылечились уже 40 млн больных
По состоянию на 21 ноября от коронавируса выздоровели 40 миллионов 93 тысячи человек. Сейчас болеют 16,4 млн.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Умерли от осложнений за все время пандемии 1 миллион 376 тысяч инфицированных.
Больше всего заражений обнаружили в США – более 12 млн. В Индии подтвердили более 9 млн случаев COVID-19, в Бразилии – более 6 млн.
В России и Франции количество зарегистрированных больных уже превысило 2 миллиона.
Также в 6 странах обнаружили более 1 миллиона случаев коронавируса – это Мексика, Колумбия, Италия, Аргентина, Великобритания и Испания.
Украина по количеству выявленных случаев заболевания находится на 17 месте среди других стран мира по числу летальных исходов – на 24.
Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19
COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП
Напомним:
- 19 ноября в Украине было зафиксировано 14 575 новых случаев COVID-19 – это второй подряд антирекорд и третий в течение недели; госпитализировали 1 728 пациентов, умерли 229 больных, выздоровели 7 845 человек.