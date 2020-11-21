От коронавируса вылечились уже 40 млн больных

По состоянию на 21 ноября от коронавируса выздоровели 40 миллионов 93 тысячи человек. Сейчас болеют 16,4 млн.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Умерли от осложнений за все время пандемии 1 миллион 376 тысяч инфицированных.

Больше всего заражений обнаружили в США – более 12 млн. В Индии подтвердили более 9 млн случаев COVID-19, в Бразилии – более 6 млн.

В России и Франции количество зарегистрированных больных уже превысило 2 миллиона.

страны, где больше всего выявили случаев Covid-19

Также в 6 странах обнаружили более 1 миллиона случаев коронавируса – это Мексика, Колумбия, Италия, Аргентина, Великобритания и Испания.

Украина по количеству выявленных случаев заболевания находится на 17 месте среди других стран мира по числу летальных исходов – на 24.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: