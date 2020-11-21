Пандемія: минулої доби померло рекордне число хворих

За минулу добу загинули 11 089 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, майже 2 тисячі смертей зареєстрували у США. Ще більше півсотні летальних випадків нарахували в Індії, Бразилії, Великій Британії, Мексиці, Польщі, Франції та Італії.

Також за цей час у світі підтвердили майже 660 тисяч нових випадків захворювання. Близько третини нових випадків зафіксували у США.

Україна за кількістю нових хворих займає 11 місце серед інших країн світу, за кількістю летальних випадків – на 14.

Станом на 21 листопада від коронавірусу одужали 40 мільйонів 93 тисячі осіб. Наразі хворіють 16,4 млн. Померли від ускладнень за весь час пандемії 1 мільйон 376 тисяч інфікованих.

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