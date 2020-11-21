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Пандемія: минулої доби померло рекордне число хворих

Субота, 21 листопада 2020, 05:48

За минулу добу загинули 11 089 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, майже 2 тисячі смертей зареєстрували у США. Ще більше півсотні летальних випадків нарахували в Індії, Бразилії, Великій Британії, Мексиці, Польщі, Франції та Італії. 

Також за цей час у світі підтвердили майже 660 тисяч нових випадків захворювання. Близько третини нових випадків зафіксували у США. 

Україна за кількістю нових хворих займає 11 місце серед інших країн світу, за кількістю летальних випадків – на 14. 

Станом на 21 листопада від коронавірусу одужали 40 мільйонів 93 тисячі осіб. Наразі хворіють 16,4 млн. Померли від ускладнень за весь час пандемії 1 мільйон 376 тисяч інфікованих.

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

  • 19 листопада в Україні було зафіксовано 14 575 нових випадків COVID-19 – це другий поспіль антирекорд і третій впродовж тижня; госпіталізували 1 728 пацієнтів, померли 229 хворих, одужали 7 845 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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