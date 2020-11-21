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Пандемия: прошедшие сутки умерло рекордное число больных

Суббота, 21 ноября 2020, 05:48

За минувшие сутки погибли 11 089 человек, у которых подтвердили коронавирус.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, почти 2000 смертей зарегистрировали в США. Еще более полусотни летальных случаев насчитали в Индии, Бразилии, Великобритании, Мексике, Польше, Франции и Италии.

Также за это время в мире подтвердили почти 660 тысяч новых случаев заболевания. Около трети новых случаев зафиксировали в США.

Украина по количеству новых больных занимает 11 место среди других стран мира, по количеству летальных исходов – на 14. 

 

По состоянию на 21 ноября от коронавируса выздоровели 40 миллионов 93 тысячи человек. Сейчас болеют 16,4 млн. Умерли от осложнений за все время пандемии 1 миллион 376 тысяч инфицированных.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • 19 ноября в Украине было зафиксировано 14 575 новых случаев COVID-19 – это второй подряд антирекорд и третий в течение недели; госпитализировали 1 728 пациентов, умерли 229 больных, выздоровели 7 845 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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