Пандемия: прошедшие сутки умерло рекордное число больных

За минувшие сутки погибли 11 089 человек, у которых подтвердили коронавирус.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, почти 2000 смертей зарегистрировали в США. Еще более полусотни летальных случаев насчитали в Индии, Бразилии, Великобритании, Мексике, Польше, Франции и Италии.

Также за это время в мире подтвердили почти 660 тысяч новых случаев заболевания. Около трети новых случаев зафиксировали в США.

Украина по количеству новых больных занимает 11 место среди других стран мира, по количеству летальных исходов – на 14.

По состоянию на 21 ноября от коронавируса выздоровели 40 миллионов 93 тысячи человек. Сейчас болеют 16,4 млн. Умерли от осложнений за все время пандемии 1 миллион 376 тысяч инфицированных.

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Напомним: