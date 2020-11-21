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Окупанти 7 разів відкривали вогонь – ООС

Субота, 21 листопада 2020, 07:41

20 листопада збройні формування РФ сім разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зокрема, у районі населеного пункту Шуми ворог застосував стрілецьку зброю, а неподалік Кам’янки, Водяного, Піщевика, Павлопіля та Авдіївки – стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Також у напрямку Водяного, окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ використовуючи заборонені міни ПОМ-2.

Зазначається, що бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 21 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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