Оккупанты 7 раз открывали огонь – ООС
Суббота, 21 ноября 2020, 06:41
20 ноября вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: В частности, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки – стрелковое оружие и гранатометы различных систем.
Также в направлении Водяного, оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск используя запрещенные мины ПОМ-2.
Отмечается, что боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
Украинская правда