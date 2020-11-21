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Оккупанты 7 раз открывали огонь – ООС

Суббота, 21 ноября 2020, 06:41
Оккупанты 7 раз открывали огонь – ООС

20 ноября вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: В частности, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки – стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Также в направлении Водяного, оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск используя запрещенные мины ПОМ-2.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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