Зеленський: Для політиків революція – шлях до бажаних крісел

Президент Володимир Зеленський вважає, що потрібно будувати нову Україну, не слухаючи старих політиків.

Джерело: звернення Зеленського до народу з нагоди Дня Гідності та Свободи, Офіс президента

Дослівно: "Сьогодні ми маємо не тільки пам’ятати про ключові моменти нашої історії, але й винести та засвоїти важливі уроки. Для людей революція – це шлях до бажаних змін. Для політиків – шлях до бажаних крісел.

Тож разом з вами, не слухаючи старих політиків, ми щодня маємо продовжувати нелегку побудову дійсно нової України. Вільної та гідної.

Де на першому місці завжди буде закон, а не прізвища чи минулі заслуги. Де через роки після знакової історичної події буде музей, а не тимчасова конструкція. Де всі позитивні зміни, написані на плакатах, що в мороз і холод тримали мітингарі, стануть реальністю. Де гідність, свобода, рівність, порядність та чесність будуть не тимчасовими конструкціями, а непорушними цінностями".

Деталі: Разом з тим, Офіс президента повідомив, що від імені Зеленського, який перебуває у лікарні з COVID-19, відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Зокрема, на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві було встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.

фото пресслужби президента

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