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Зеленський: Для політиків революція – шлях до бажаних крісел

Субота, 21 листопада 2020, 09:10
фото Ельдара Сарахмана, УП

Президент Володимир Зеленський вважає, що потрібно будувати нову Україну, не слухаючи старих політиків.

Джерело: звернення Зеленського до народу з нагоди Дня Гідності та Свободи, Офіс президента

Дослівно: "Сьогодні ми маємо не тільки пам’ятати про ключові моменти нашої історії, але й винести та засвоїти важливі уроки. Для людей революція – це шлях до бажаних змін. Для політиків – шлях до бажаних крісел.

Тож разом з вами, не слухаючи старих політиків, ми щодня маємо продовжувати нелегку побудову дійсно нової України. Вільної та гідної.

Де на першому місці завжди буде закон, а не прізвища чи минулі заслуги. Де через роки після знакової історичної події буде музей, а не тимчасова конструкція. Де всі позитивні зміни, написані на плакатах, що в мороз і холод тримали мітингарі, стануть реальністю. Де гідність, свобода, рівність, порядність та чесність будуть не тимчасовими конструкціями, а непорушними цінностями".

Деталі: Разом з тим, Офіс президента повідомив, що від імені Зеленського, який перебуває у лікарні з COVID-19, відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Зокрема, на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві було встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.

 
фото пресслужби президента

Передісторія:

  • 21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності зібралися люди, незгодні з зупинкою євроінтеграційних процесів. Вони вирішили провести тут ніч. Так почався Євромайдан, що переріс у Революцію Гідності.
  • Під час акцій протесту проти дій влади Віктора Януковича у листопаді 2013 року – лютому 2014 року постраждали чимало людей, у січні 2014 року було вбито кількох осіб, а 20 лютого зранку почалися розстріли майданівців.
  • Тоді, на піку протесту, загинули понад сотня мітингувальників, переважно на вулиці Інститутській. Частину вулиці перейменували в Алею Героїв Небесної сотні.

Українська правда
Теми: ЗеленськийМайдан


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