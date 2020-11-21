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Зеленский: Для политиков революция – путь к желаемым креслам

Суббота, 21 ноября 2020, 08:10
Зеленский: Для политиков революция – путь к желаемым креслам
фото Эльдара Сарахмана, УП

Президент Владимир Зеленский считает, что нужно строить новую Украину, не слушая старых политиков.

Источник: обращение Зеленского к народу по случаю Дня Достоинства и Свободы, Офис президента

Дословно: "Сегодня мы должны не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки. Для людей революция – это путь к желаемым изменениям. Для политиков – путь к желаемым креслам.

Поэтому вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение действительно новой Украины. Свободной и достойной.

Где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или прошлые заслуги. Где спустя годы после знакового исторического события будет музей, а не временная конструкция. Где все положительные изменения, написанные на плакатах, которые в мороз и холод держали митингующие, станут реальностью. Где достоинство, свобода, равенство, порядочность и честность будут не временными конструкциями, а незыблемыми ценностями".

Детали: Вместе с тем, Офис президента сообщил, что от имени Зеленского, который находится в больнице с COVID-19, состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни.

В частности, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве была установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.

 
фото пресс-службы президента

Предыстория:

  • 21 ноября 2013 года на Майдане Независимости собрались люди, несогласные с остановкой евроинтеграционных процессов. Они решили провести здесь ночь. Так начался евромайдан, который перерос в революцию Достоинства.
  • Во время акций протеста против действий власти Виктора Януковича в ноябре 2013 года – феврале 2014 года пострадало много людей, в январе 2014 года были убиты несколько человек, а 20 февраля утром начались расстрелы майдановцев.
  • Тогда, на пике протеста, погибли более сотни митингующих, преимущественно на улице Институтской. Часть улицы переименовали в Аллею Героев Небесной сотни.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийМайдан
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