Зеленский: Для политиков революция – путь к желаемым креслам
Президент Владимир Зеленский считает, что нужно строить новую Украину, не слушая старых политиков.
Источник: обращение Зеленского к народу по случаю Дня Достоинства и Свободы, Офис президента
Дословно: "Сегодня мы должны не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки. Для людей революция – это путь к желаемым изменениям. Для политиков – путь к желаемым креслам.
Поэтому вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение действительно новой Украины. Свободной и достойной.
Где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или прошлые заслуги. Где спустя годы после знакового исторического события будет музей, а не временная конструкция. Где все положительные изменения, написанные на плакатах, которые в мороз и холод держали митингующие, станут реальностью. Где достоинство, свобода, равенство, порядочность и честность будут не временными конструкциями, а незыблемыми ценностями".
Детали: Вместе с тем, Офис президента сообщил, что от имени Зеленского, который находится в больнице с COVID-19, состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни.
В частности, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве была установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.
Предыстория:
- 21 ноября 2013 года на Майдане Независимости собрались люди, несогласные с остановкой евроинтеграционных процессов. Они решили провести здесь ночь. Так начался евромайдан, который перерос в революцию Достоинства.
- Во время акций протеста против действий власти Виктора Януковича в ноябре 2013 года – феврале 2014 года пострадало много людей, в январе 2014 года были убиты несколько человек, а 20 февраля утром начались расстрелы майдановцев.
- Тогда, на пике протеста, погибли более сотни митингующих, преимущественно на улице Институтской. Часть улицы переименовали в Аллею Героев Небесной сотни.