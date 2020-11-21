Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Дніпропетровщині за добу померло 40 хворих на COVID-19

Субота, 21 листопада 2020, 09:16
На Дніпропетровщині за добу померло 40 хворих на COVID-19
фото Ельдара Сарахмана, УП

Найбільше летальних випадків від COVID-19 за добу 20 листопада зафіксовано у Дніпропетровській області, там померло 40 людей.

Джерело: дані РНБО

Деталі: У Києві сталося 29 смертей.

На Донеччині померло 22 хворих.

У Львівській області зафіксовано 14 летальних випадків, в Одеській, Харківській та Полтавській – по 12.

В інших областях – за добу не більше 7 летальних випадків.

Довідка: Населення Дніпропетровської області – близько 3,2 мільйона осіб.

Що передувало: За минулу добу, 20 листопада, в Україні зафіксовано третій поспіль антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу – 14 580. Крім того, 215 хворих померло, 1 761 було госпіталізовано, 7 989 одужали.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпропетровська областькоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Дніпропетровська область
Ворог атакував Дніпропетровщину "Шахедами", двоє загиблих
ППО вночі збила "Шахед" над Дніпропетровщиною
Росіяни гатили по Марганцю і Нікополю: поранена жінка
Останні новини
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
Усі новини...
Реклама: