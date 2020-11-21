На Дніпропетровщині за добу померло 40 хворих на COVID-19
Найбільше летальних випадків від COVID-19 за добу 20 листопада зафіксовано у Дніпропетровській області, там померло 40 людей.
Джерело: дані РНБО
Деталі: У Києві сталося 29 смертей.
На Донеччині померло 22 хворих.
У Львівській області зафіксовано 14 летальних випадків, в Одеській, Харківській та Полтавській – по 12.
В інших областях – за добу не більше 7 летальних випадків.
Довідка: Населення Дніпропетровської області – близько 3,2 мільйона осіб.
Що передувало: За минулу добу, 20 листопада, в Україні зафіксовано третій поспіль антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу – 14 580. Крім того, 215 хворих померло, 1 761 було госпіталізовано, 7 989 одужали.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.
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