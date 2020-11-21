Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Дніпропетровщині за добу померло 40 хворих на COVID-19

Субота, 21 листопада 2020, 10:16
фото Ельдара Сарахмана, УП

Найбільше летальних випадків від COVID-19 за добу 20 листопада зафіксовано у Дніпропетровській області, там померло 40 людей.

Джерело: дані РНБО

Деталі: У Києві сталося 29 смертей.

На Донеччині померло 22 хворих.

У Львівській області зафіксовано 14 летальних випадків, в Одеській, Харківській та Полтавській – по 12.

В інших областях – за добу не більше 7 летальних випадків.

Довідка: Населення Дніпропетровської області – близько 3,2 мільйона осіб.

Що передувало: За минулу добу, 20 листопада, в Україні зафіксовано третій поспіль антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу – 14 580. Крім того, 215 хворих померло, 1 761 було госпіталізовано, 7 989 одужали.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: Дніпропетровська областькоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Милованов заявив, що вже є радником Єрмака

В Україні черговий антирекорд за кількістю випадків коронавірусу

Пандемія: минулої доби померло рекордне число хворих

фото, оновленоПід Львовом стався вибух у COVID-лікарні, людей евакуювали – Садовий

Штрафи за відсутність масок: поліція спершу робитиме зауваження

Вимагатимемо повного локдауну при 30 тисячах хворих на COVID на добу – Степанов

Усі новини...
Дніпропетровська область
На Дніпропетровщині у пожежі загинули троє маленьких дітей
Зеленський назвав різанину у Кривому Розі абсолютним тероризмом
У Кривому Розі зловмисник напав на перехожих, є вбиті й поранені
Останні новини
11:06
Україна отримає ще 5 тисяч польських дозволів на автоперевезення в цьому році
10:56
У Києві другий день поспіль антирекорд із COVID у медиків
10:16
На Дніпропетровщині за добу померло 40 хворих на COVID-19
09:49
Милованов заявив, що вже є радником Єрмака
09:10
відеоЗеленський: Для політиків революція – шлях до бажаних крісел
08:24
В Україні черговий антирекорд за кількістю випадків коронавірусу
08:20
Twitter передасть акаунт президента США Байдену, незалежно від думки Трампа
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: звільнення Буславець, антирекорди COVID-19
07:41
Окупанти 7 разів відкривали вогонь – ООС
06:46
У Кіберполіції нарешті пояснили ситуацію із роботою чоловіка Венедіктової 
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!