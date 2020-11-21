На Дніпропетровщині за добу померло 40 хворих на COVID-19

Найбільше летальних випадків від COVID-19 за добу 20 листопада зафіксовано у Дніпропетровській області, там померло 40 людей.

Джерело: дані РНБО

Деталі: У Києві сталося 29 смертей.

На Донеччині померло 22 хворих.

У Львівській області зафіксовано 14 летальних випадків, в Одеській, Харківській та Полтавській – по 12.

В інших областях – за добу не більше 7 летальних випадків.

Довідка: Населення Дніпропетровської області – близько 3,2 мільйона осіб.

Що передувало: За минулу добу, 20 листопада, в Україні зафіксовано третій поспіль антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу – 14 580. Крім того, 215 хворих померло, 1 761 було госпіталізовано, 7 989 одужали.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП