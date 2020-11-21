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В Україні черговий антирекорд за кількістю випадків коронавірусу

Субота, 21 листопада 2020, 07:24
В Україні черговий антирекорд за кількістю випадків коронавірусу

За минулу добу, 20 листопада, в Україні зафіксовано третій поспіль антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу – 14 580. Крім того, 215 хворих померло, 1 761 було госпіталізовано, 7 989 одужали.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед нових хворих – 610 дітей та 590 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

Здійснено тестувань за добу – 71 949 (зокрема, методом ПЛР – 45 508, методом ІФА – 26 441).

 

Що передувало19 листопада в Україні було зафіксовано 14 575 нових випадків COVID-19, госпіталізували 1 728 пацієнтів, померли 229 хворих, одужали 7 845 осіб.

18 листопада в Україні діагностували 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 531 особу, померли "рекордні" 257 хворих, одужали 7 400 осіб.

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірус
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