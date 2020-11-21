На Днепропетровщине за сутки умерло 40 больных COVID-19

Больше всего летальных случаев от COVID-19 за сутки 20 ноября зафиксировано в Днепропетровской области, там умерло 40 человек.

Источник: данные СНБО

Детали: В Киеве произошло 29 смертей.

В Донецкой области умерло 22 больных.

Во Львовской области зафиксировано 14 летальных случаев, в Одесской, Харьковской и Полтавской – по 12.

В других областях – за сутки не более 7 летальных случаев.

Справка: Население Днепропетровской области – около 3,2 миллиона человек.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 20 ноября, в Украине зафиксирован третий подряд антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса – 14 580. Кроме того, 215 больных умерли, 1761 были госпитализированы, 7 989 выздоровели.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1342), г. Киев (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

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