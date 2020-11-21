Депутатів, які заїхали по східцях багатоповерхівки, виключили з "ЄС"

Із партії "Європейська солідарність" виключили двох депутатів міської та сільської ради на Львівщині, які у п'ятницю на позашляховику намагалися заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів.

Джерело: "Європейська солідарність"

Дослівно: "21 листопада радою Львівської обласної територіальної організації "Європейської Солідарності" прийнято рішення про виключення з лав партії двох її членів: Жидачека Андрія Богдановича, обраного депутатом Пустомитівської міської ради, та Пущака Миколу Зіновійовича, депутата Солонківської сільської ради, за вчинення ганебних дій, які суперечать цінностям партії "Європейська Солідарність".

Поряд з цим рада Львівської обласної організації партії звернулася до Солонківської ОТГ із вимогою звільнити Миколу Пущака із посади заступника голови ОТГ та закликала Жидачека і Пущака скласти депутатські мандати".

Що передувало: 20 листопада Андрій Жидачек та Микола Пущак намагалися на позашляховику Mercedes заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів Львівської області, де Жидачек винаймає квартиру.

Пущак заперечив свою причетність до подій. А Жидачек заявив, що за кермом був водій Пущака, який сам захотів виїхати на сходи, хоча депутати нібито просили і забороняли водію це робити. Політики заявили на водія в поліцію, а Жидачек передав кошти на відновлення пошкодженого майна будинку.