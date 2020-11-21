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Депутатов, которые заехали по лестнице многоэтажки, исключили из "ЕС"

Суббота, 21 ноября 2020, 12:31

Из партии "Европейская солидарность" исключили двух депутатов городского и сельского совета во Львовской области, которые в пятницу на внедорожнике пытались заехать по лестнице в подъезд многоэтажки на окраине Пустомытов.

Источник: "Европейская солидарность"

Дословно: "21 ноября советом Львовской областной территориальной организации "Европейской Солидарности" принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета, за совершение позорных действий, противоречащих ценностям партии "Европейская солидарность".

Наряду с этим совет Львовской областной организации партии обратился к Солонковской ОТГ с требованием освободить Николая Пущака с должности заместителя председателя ОТГ и призвал Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты".

Что предшествовало: 20 ноября Андрей Жидачек и Николай Пущак пытались на внедорожнике Mercedes заехать по лестнице в подъезд многоэтажки на окраине Пустомытов Львовской области, где Жидачек снимает квартиру.

Пущак отрицает свою причастность к происходящему. А Жидачек заявил, что за рулем был водитель Пущака, который сам захотел выехать на лестницу, хотя депутаты якобы просили и запрещали водителю это делать. Политики заявили на водителя в полицию, а Жидачек передал средства на восстановление поврежденного имущества дома.

Украинская правда
Темы: Европейская солидарностьЛьвовщинаавто


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