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У госпіталі біля Львова кажуть, що вибуху не було, ніхто не постраждав

Субота, 21 листопада 2020, 12:27
У госпіталі біля Львова кажуть, що вибуху не було, ніхто не постраждав
фото з Facebook Садового

У госпіталі містечка Винники біля Львова у п'ятницю ввечері вибуху не було, а вийшла з ладу система кисневого постачання, потерпілих немає.

Джерело: Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи

Дослівно: "О 22:05 20.11.2020 вийшла з ладу системи кисневого постачання в КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю.Липи". Вибуху не було! Причиною поломки стала тріснута пластина!".

Деталі: У госпіталі зазначили, що внаслідок події потерпілих серед пацієнтів і персоналу немає.

До місця події виїхало 16 бригад екстреної медичної допомоги, забезпечених киснем та апаратами ШВЛ.

Проводилась евакуація кисневозалежних пацієнтів в обласні та міські заклади охорони здоров’я м. Львова, серед них 11 перебували на штучній вентиляції легень. Всього з госпіталю евакуйований 21 пацієнт, серед яких 3 на ШВЛ.

Станом на 00:25 21 листопада подача кисню була відновлена, евакуацію пацієнтів припинено. Наразі госпіталь продовжує роботу в штатному режимі.

Що передувало: Увечері 20 листопада мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в містечку Винники біля Львова евакуювали COVID-хворих людей з лікарні, в якій, за попередніми даними, стався вибух при заправці киснем.

Українська правда

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Теми: Львівщинавибухкоронавірус
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