В госпитале возле Львова говорят, что взрыва не было, никто не пострадал

В госпитале города Винники возле Львова в пятницу вечером взрыва не было, а вышла из строя система кислородного снабжения, пострадавших нет.

Источник: Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им.Ю.Липы

Дословно: "В 22:05 20.11.2020 вышла из строя система кислородного снабжения в КНП ЛОР "Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю.Липы". Взрыва не было! Причиной поломки стала треснувшая пластина!".

Детали: В госпитале отметили, что в результате происшествия пострадавших среди пациентов и персонала нет.

К месту происшествия выехали 16 бригад экстренной медицинской помощи, обеспеченных кислородом и аппаратами ИВЛ.

Проводилась эвакуация кислородозависимых пациентов в областные и городские учреждения здравоохранения г. Львова, среди них 11 находились на искусственной вентиляции легких. Всего из госпиталя эвакуирован 21 пациент, среди которых 3 на ИВЛ.

По состоянию на 00:25 21 ноября подача кислорода была восстановлена, эвакуация пациентов прекращена. Сейчас госпиталь продолжает работу в штатном режиме.

Что предшествовало: Вечером 20 ноября мер Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе Винники возле Львова эвакуировали COVID-больных людей из больницы, в которой, по предварительным данным, произошел взрыв при заправке кислородом.