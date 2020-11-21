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До Зеленського їде автопробіг із вимогами: від кризи з КС до коронавірусу

Субота, 21 листопада 2020, 16:03

У сьому річницю Революції гідності до лікарні "Феофанія", в якій лікується президент Володимир Зеленський, влаштували автопробіг із рядом вимог, зокрема вирішити конституційну кризу.

Джерело: hromadske

Деталі: Автопробіг стартував із Європейської площі.

Серед учасників — "Рух опору капітуляції", представники "Демократичної сокири", "Свободи", "Національного корпусу", звичайні громадяни, ветерани війни.

Вимоги активістів стосуються питань боротьби з корупцією, деяких законопроєктів, питання політичних репресій, роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) та епідемії COVID-19 в Україні.

Зокрема, активісти вимагають від влади повернути повноваження Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва, завершити судову реформу та реформувати Службу Безпеки України.

Також серед вимог є відкликання законопроєкту президента Володимира Зеленського про перезапуск Конституційного суду та законопроєкту про народовладдя шляхом референдуму.

Згадали також і про "всенародне опитування Зеленського" — активісти вимагали покарати його організаторів, оскільки воно "створило неправомірну політичну перевагу під час виборів для партії влади".

Водночас у низці вимог зазначили припинити кримінальні переслідування, звільнити з-під варти підозрюваного у справі Павла Шеремета – Андрія Антоненка та звільнити з посад винних у репресіях правоохоронців.

Вимагають також відкликати "План дій" української делегації в ТКГ щодо Донбасу та заборонити відведення українських військ вздовж лінії розмежування.

Окрім цього, активісти заявили про "некомпетентність влади" у боротьбі з епідемією коронавірусу. Вони вимагають відставку повного складу Кабінету міністрів та розпочати розслідування розподілу коштів з COVID-фонду.

Теми: Зеленськийакціїавто


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