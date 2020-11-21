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До Зеленського приїхав автопробіг із вимогами: від кризи з КС до коронавірусу

Субота, 21 листопада 2020, 15:03
До Зеленського приїхав автопробіг із вимогами: від кризи з КС до коронавірусу
Фото: Ярослава Жуковська/Громадське радіо

У сьому річницю Революції гідності до лікарні "Феофанія", в якій лікується президент Володимир Зеленський, влаштували автопробіг із рядом вимог, зокрема вирішити конституційну кризу.

Джерело: hromadske, Громадське радіо

Деталі: Автопробіг стартував із Європейської площі.

Серед учасників — "Рух опору капітуляції", представники "Демократичної сокири", "Свободи", "Національного корпусу", звичайні громадяни, ветерани війни.

Вимоги активістів стосуються питань боротьби з корупцією, деяких законопроєктів, питання політичних репресій, роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) та епідемії COVID-19 в Україні.

Зокрема, активісти вимагають від влади повернути повноваження Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва, завершити судову реформу та реформувати Службу Безпеки України.

Також серед вимог є відкликання законопроєкту президента Володимира Зеленського про перезапуск Конституційного суду та законопроєкту про народовладдя шляхом референдуму.

Згадали також і про "всенародне опитування Зеленського" — активісти вимагали покарати його організаторів, оскільки воно "створило неправомірну політичну перевагу під час виборів для партії влади".

Водночас у низці вимог зазначили припинити кримінальні переслідування, звільнити з-під варти підозрюваного у справі Павла Шеремета – Андрія Антоненка та звільнити з посад винних у репресіях правоохоронців.

Вимагають також відкликати "План дій" української делегації в ТКГ щодо Донбасу та заборонити відведення українських військ вздовж лінії розмежування.

Окрім цього, активісти заявили про "некомпетентність влади" у боротьбі з епідемією коронавірусу. Вони вимагають відставку повного складу Кабінету міністрів та розпочати розслідування розподілу коштів з COVID-фонду.

Учасники автопробігу припаркувалися біля входу до лікарні, проте зробили це так, аби не заважати руху "швидких". Уздовж узбіччя розташувалися правоохоронці.

Активісти вигукували "Зеля виходь" та "Зелю геть", після чого насипали асфальт на зелену картонку із написом "Зе" та зображенням кайданів, й запалили фаєри, димові шашки. Учасники пообіцяли, що це не остання їхня акція, бо "влада врешті має виконати їхні вимоги". Також активісти пригрозили, що "цього разу президенту не вдасться втекти до Ростова".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський з діагнозом "коронавірус" зараз знаходиться у лікарні "Феофанія".

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийакціїавто
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