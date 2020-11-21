К Зеленскому приехал автопробег с требованиями: от кризиса в КС до коронавируса

В седьмую годовщину Революции достоинства к больнице "Феофания", где лечится президент Владимир Зеленский, устроили автопробег с рядом требований, в частности решить конституционный кризис.

Источник: hromadske, Громадське радіо

Детали: Автопробег стартовал с Европейской площади.

Среди участников – "Рух опору капітуляції", представители "Демократичної сокири", "Свободы", "Нацкорпуса", обычные граждане, ветераны войны.

Требования активистов касаются вопросов борьбы с коррупцией, некоторых законопроектов, вопроса политических репрессий, работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и эпидемии COVID-19 в Украине.

У сьому річницю Революції Гідності активісти автопробігом вирушили до лікарні «Феофанія», в якій лікується Зеленський. Серед основних вимог — вирішення впродовж останніх чотирьох пленарних днів Конституційної кризи pic.twitter.com/E33YCF8Qfp — hromadske (@HromadskeUA) November 21, 2020

В частности, активисты требуют от власти вернуть полномочия Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК) и Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), ликвидировать Окружной административный суд города Киева, завершить судебную реформу и реформировать Службу безопасности Украины.

Также среди требований – отзыв законопроекта президента Владимира Зеленского о перезапуске Конституционного суда и законопроекта о народовластии путем референдума.

Вспомнили также и о "всенародном опросе Зеленского" – активисты требовали наказать его организаторов, поскольку он "создал неправомерное политическое преимущество на выборах для партии власти".

В то же время в ряде требований отметили прекратить уголовные преследования, освободить из-под стражи подозреваемого по делу Павла Шеремета – Андрея Антоненко и освободить от должностей виновных в репрессиях правоохранителей.

Требуют также отозвать "План действий" украинской делегации в ТКГ по Донбассу и запретить отвод украинских войск вдоль линии разграничения.

Кроме этого, активисты заявили о "некомпетентности власти" в борьбе с эпидемией коронавируса. Они требуют отставки всего состава Кабинета министров и расследования распределения средств из COVID-фонда.

Участники автопробега припарковались у входа в больницу, однако сделали это так, чтобы не мешать движению "скорых". Вдоль обочины расположились правоохранители.

Активисты выкрикивали "Зеля выходи" и "Зелю геть", после чего насыпали асфальт на зеленую картонку с надписью "Зе", и изображением кандалов, зажгли файеры и дымовые шашки. Участники пообещали, что это не последняя их акция, потому что "власть наконец должна выполнить их требования". Также активисты пригрозили, что "на этот раз президенту не удастся сбежать в Ростов".

Несколько активистов привезли с собой куски асфальта, которые назвали "таблетками".

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Напомним: президент Владимир Зеленский с диагнозом "коронавирус" сейчас находится в больнице "Феофания".