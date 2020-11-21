Збройні формування РФ здійснили обстріл на Донеччині

21 листопада у районах відповідальності українських бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: За інформацією українських військових, підтримувані Росією бойовики використали гранатомет неподалік населенного пункту Водяне (Волноваський район Донецької області).

Дослівно: "Сьогодні, 21 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, неподалік населеного пункту Водяне, противник застосував автоматичний станковий гранатомет.

Неприцільний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає".