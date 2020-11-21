Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вооруженные формирования РФ осуществили обстрел на Донетчине

Суббота, 21 ноября 2020, 17:58

21 ноября в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Источник: вечерня сводка штаба ООС

Детали: По информации украинских военных, поддерживаемые Россией боевики использовали гранатомет неподалеку населенного пункта Водяное (Волновахский район Донецкой области).

Дословно: "Сегодня, 21 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет.

Неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Украинская правда
Темы: войнаДонбассООС


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Черкассах побеждает действующий мэр – экзит-пол

Мэром Львова остается Садовый – экзит-пол

В Киеве нарушения карантина обнаружили в ресторанах, ТРЦ и детском театре

Избиратели голосуют активнее, чем в прошлое воскресенье – "ОПОРА"

США вышли из Договора об открытом небе из-за России

фото, видеоСиловики задерживают протестующих по всему Минску

Все новости...
война
Оккупанты 4 раза нарушили "тишину"
Американская дипломатка: Пророссийские силы и олигархи блокируют евроинтеграцию Украины
Украина подала оккупантам список на обмен пленными — Кравчук
Последние новости
20:16
В Черкассах побеждает действующий мэр – экзит-пол
20:04
Мэром Львова остается Садовый – экзит-пол
19:50
Против членов УИК во Львове открыли три производства
19:21
В Киеве нарушения карантина обнаружили в ресторанах, ТРЦ и детском театре
19:03
Во Франции обнаружили зараженных коронавирусом норок
18:52
В Ровно пытались подкупить избирателей в пользу кандидата в мэры
18:37
Британия планирует смягчить карантин на период Рождественских праздников
18:25
ООС: обстрел возле Шумов и минирование, без потерь
17:55
Избиратели голосуют активнее, чем в прошлое воскресенье – "ОПОРА"
17:45
США вышли из Договора об открытом небе из-за России
Все новости...