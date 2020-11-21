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Вооруженные формирования РФ осуществили обстрел на Донетчине

Суббота, 21 ноября 2020, 16:58
Вооруженные формирования РФ осуществили обстрел на Донетчине

21 ноября в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Источник: вечерня сводка штаба ООС

Детали: По информации украинских военных, поддерживаемые Россией боевики использовали гранатомет неподалеку населенного пункта Водяное (Волновахский район Донецкой области).

Дословно: "Сегодня, 21 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет.

Неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Украинская правда
Темы: войнаДонбассООС
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