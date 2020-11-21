Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЄС закликає вкласти $4,5 млрд у глобальний проєкт боротьби з коронавірусом

Субота, 21 листопада 2020, 21:36

Європейський Союз закликає лідерів G20 оперативно профінансувати глобальний проєкт щодо вакцин, тестів та терапевтичних засобів, який називається Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT Accelerator).

Джерело: Reuters

Деталі: На саміті 21 листопада лідери G20 висловили стурбованість тим, що пандемія може ще більше поглибити глобальний розкол між багатими та бідними.

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що потрібно будь-якою ціною уникнути сценарію, при якому лише забезпечені верстви населення зможуть захистити себе від вірусу і відновити нормальне життя.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам G20 долучитися до проєкту ACT Accelerator і якнайшвидше віднайти 4,5 мільярда доларів, що будуть витрачені на забезпечення незахищених людей доступом до вакцин та до лікування Covid-19.

Пряма мова Урсули фон дер Ляєн: "Я закликала інвестувати 4,5 мільярда доларів в Accelerator ACT до кінця 2020 року для закупівлі та доставки тестів, ліків та вакцин від COVID-19 повсюди. Нам потрібно проявити глобальну солідарність".

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 20 листопада у світі від коронавірусу померло рекордне число хворих - 11 089 осіб.

Теми: коронавірусмедицинаЄСепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ Києві відбулася хода Алеєю Героїв Небесної сотні

відеоДо Зеленського приїхав автопробіг із вимогами: від кризи з КС до коронавірусу

Дати введення жорсткого карантину немає, це план Б – Шмигаль

В Україні вільні майже 12 тисяч ліжок, забезпечених киснем – Степанов

У госпіталі біля Львова кажуть, що вибуху не було, ніхто не постраждав

Степанов оцінив карантин минулих вихідних: "так собі"

Усі новини...
коронавірус
Китай пропонує присвоювати людям QR-коди з даними про Covid-19
Польща наступного тижня відкриє ТРЦ, але думає над обмеженням поїздок
В Україні вільні майже 12 тисяч ліжок, забезпечених киснем – Степанов
Останні новини
21:52
Британія і Канада досягли домовленості щодо майбутньої торгівлі після Brexit
21:36
ЄС закликає вкласти $4,5 млрд у глобальний проєкт боротьби з коронавірусом
20:57
відеоРакета SpaceX стартувала на орбіту із супутником для вивчення океану
20:25
Китай пропонує присвоювати людям QR-коди з даними про Covid-19
19:47
фотоУ Києві відбулася хода Алеєю Героїв Небесної сотні
19:14
У Ердогана заявили, що Туреччина все ще налаштована стати членом ЄС
19:00
"Шахтар" у меншості втрачає очки в матчі з "Олександрією"
18:47
мапаСиноптики розповіли, де в неділю випаде сніг
18:14
У Києві станцію метро "Хрещатик" закривали через дзвінок про мінування
18:08
Додон оскаржив у суді результати виборів з фейковими відео в якості доказів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!