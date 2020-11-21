Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС закликає вкласти $4,5 млрд у глобальний проєкт боротьби з коронавірусом

Субота, 21 листопада 2020, 20:36
ЄС закликає вкласти $4,5 млрд у глобальний проєкт боротьби з коронавірусом

Європейський Союз закликає лідерів G20 оперативно профінансувати глобальний проєкт щодо вакцин, тестів та терапевтичних засобів, який називається Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT Accelerator).

Джерело: Reuters

Деталі: На саміті 21 листопада лідери G20 висловили стурбованість тим, що пандемія може ще більше поглибити глобальний розкол між багатими та бідними.

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що потрібно будь-якою ціною уникнути сценарію, при якому лише забезпечені верстви населення зможуть захистити себе від вірусу і відновити нормальне життя.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам G20 долучитися до проєкту ACT Accelerator і якнайшвидше віднайти 4,5 мільярда доларів, що будуть витрачені на забезпечення незахищених людей доступом до вакцин та до лікування Covid-19.

Пряма мова Урсули фон дер Ляєн: "Я закликала інвестувати 4,5 мільярда доларів в Accelerator ACT до кінця 2020 року для закупівлі та доставки тестів, ліків та вакцин від COVID-19 повсюди. Нам потрібно проявити глобальну солідарність".

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 20 листопада у світі від коронавірусу померло рекордне число хворих - 11 089 осіб.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусмедицинаЄСепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
Усі новини...
Реклама: