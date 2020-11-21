ЄС закликає вкласти $4,5 млрд у глобальний проєкт боротьби з коронавірусом

Європейський Союз закликає лідерів G20 оперативно профінансувати глобальний проєкт щодо вакцин, тестів та терапевтичних засобів, який називається Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT Accelerator).

Джерело: Reuters

Деталі: На саміті 21 листопада лідери G20 висловили стурбованість тим, що пандемія може ще більше поглибити глобальний розкол між багатими та бідними.

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що потрібно будь-якою ціною уникнути сценарію, при якому лише забезпечені верстви населення зможуть захистити себе від вірусу і відновити нормальне життя.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам G20 долучитися до проєкту ACT Accelerator і якнайшвидше віднайти 4,5 мільярда доларів, що будуть витрачені на забезпечення незахищених людей доступом до вакцин та до лікування Covid-19.

Пряма мова Урсули фон дер Ляєн: "Я закликала інвестувати 4,5 мільярда доларів в Accelerator ACT до кінця 2020 року для закупівлі та доставки тестів, ліків та вакцин від COVID-19 повсюди. Нам потрібно проявити глобальну солідарність".

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Нагадаємо: 20 листопада у світі від коронавірусу померло рекордне число хворих - 11 089 осіб.