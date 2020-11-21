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ЕС призывает вложить $4,5 млрд в глобальный проект борьбы с коронавирусом

Суббота, 21 ноября 2020, 20:36
ЕС призывает вложить $4,5 млрд в глобальный проект борьбы с коронавирусом

Европейский Союз призывает лидеров G20 оперативно профинансировать глобальный проект по вакцинам, тестам и терапевтическим средствам, который называется Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT Accelerator).

Источник: Reuters

Детали: На саммите 21 ноября лидеры G20 выразили обеспокоенность тем, что пандемия может еще больше углубить глобальный раскол между богатыми и бедными.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что нужно любой ценой избежать сценария, при котором только обеспеченные слои населения смогут защитить себя от вируса и восстановить нормальную жизнь.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам G20 присоединиться к проекту ACT Accelerator и как можно быстрее изыскать 4,5 миллиарда долларов, которые будут потрачены на обеспечение незащищенных людей доступом к вакцинам и к лечению Covid-19.

Прямая речь Урсулы фон дер Ляйен: "Я призвала инвестировать 4,5 миллиарда долларов в Accelerator ACT до конца 2020 года на приобретение и доставку тестов, лекарств и вакцин от COVID-19 повсюду. Нам нужно проявить глобальную солидарность".

Напомним: 20 ноября во мире от коронавируса умерло рекордное число больных - 11 089 человек.

Темы: коронавирусмедицинаЕСэпидемия
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