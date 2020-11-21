У музеї Революції Гідності пояснили, куди пішли виділені на Меморіал кошти

Кошти, виділені на будівництво Меморіалу Героїв Небесної сотні, були перераховані підрядникам для закупівлі матеріалів.

Джерело: директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, якого цитує hromadske

Деталі: Пошивайло прокоментував заяву прокуратури про можливе розкрадання коштів на будівництві Меморіалу Небесної сотні.

Він запевнив, що проблеми з будівництвом пов’язані з арештом території, де відбуваються слідчі експерименти, а на час перерахування коштів підряднику не було про це відомо. За словами Пошивайла, підрядник закупив необхідні матеріали для будівництва.

Пряма мова: "Був чіткий план і графік робіт, що 20 лютого мав би бути збудований, відкритий Меморіал, треба було закуповувати матеріали. Саме тому і була виплачена така сума. Виплата авансу — це стала практика, це не є злочином.

В нас є звіти підрядника за закуплені матеріали. Ми самі бачили ті дерева, граніт. Гроші не зникли. Єдина перешкода — це арешт ділянки. Це звучить дуже маніпулятивно, оскільки жодних звинувачень нам не надано, ми не знаємо в якому статусі нас викликали (на допит - УП)".

Нагадаємо: 19 листопада правоохоронці прийшли з обшуком до Музею Революції Гідності.

Як стало відомо УП, слідчі дії проводили у справі за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею революції Гідності. Йдеться про привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Меморіал Героїв Небесної Сотні мають звести над столичним Майданом Незалежності, а саме — на ділянці вулиці Інститутської, яку тепер називають алеєю Героїв Небесної сотні.

У лютому 2018 року обрали переможців архітектурного конкурсу. Відкрити меморіал планували ще у 2019 році, проте генпрокуратура заявила, що під час розслідування справ Майдану на території будівництва є потреба у проведенні додаткових слідчих експериментів щодо розслідування вбивств протестувальників.