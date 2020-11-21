В музее Революции Достоинства объяснили, куда ушли выделенные на Мемориал средства

Средства, выделенные на строительство Мемориала Героев Небесной сотни были перечислены подрядчикам на приобретение материалов.

Источник: директор музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло, которого цитирует hromadske

Детали: Пошивайло прокомментировал заявление прокуратуры о возможном хищении средств на строительстве Мемориала Небесной сотни.

Он заверил, что проблемы со строительством связаны с арестом территории, где происходят следственные эксперименты, а во время перечисления средств подрядчику не было об этом известно. По словам Пошивайло, подрядчик закупил необходимые материалы для строительства.

Прямая речь: "Был четкий план и график работ, что 20 февраля должен быть построен открытый Мемориал, надо было закупать материалы. Именно поэтому и была выплачена такая сумма. Выплата аванса - это постоянная практика, это не является преступлением.

У нас есть отчеты подрядчика за закупленные материалы. Мы сами видели те деревья, гранит. Деньги не исчезли. Единственное препятствие - это арест участка. Это звучит очень манипулятивно, поскольку никаких обвинений нам не предоставлено, мы не знаем в каком статусе нас вызвали (на допрос - УП)".

Напомним: 19 ноября правоохранители пришли с обыском в Музей Революции Достоинства.

Как стало известно УП, следственные действия проводились в деле по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства. Речь идет о присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Мемориал Героев Небесной Сотни должны построить над столичным Майданом Независимости, а именно - на участке улицы Институтской, которую теперь называют аллеей Героев Небесной сотни.

В феврале 2018 выбрали победителей архитектурного конкурса. Открыть мемориал планировали еще в 2019 году, однако Генпрокуратура заявила, что в ходе расследования дел Майдана на территории строительства есть потребность в проведении дополнительных следственных экспериментов по расследованию убийств протестующих.