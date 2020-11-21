Зеленський звільнив голову Чернігівської РДА, якого спіймали на хабарі
Президент Володимир Зеленський своїм розпорядженням звільнив Сергія Журмана з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації.
Джерело: розпорядження глави держави від 20 листопада
Деталі: Як випливає з документа, Журман сам виявив бажання піти із займаної посади.
Дослівно: "Звільнити Журмана Сергія Миколайовича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою".
Нагадаємо: На початку листопада Служба безпеки України затримала на хабарі голову Чернігівської РДА Сергія Журмана.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, який також є депутатом Чернігівської обласної ради, вимагав 10 тисяч доларів у місцевого мешканця. У таку суму він оцінив видачу розпорядження на розроблення детального плану території та погодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 гектарів у Чернігівській області.