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Зеленський звільнив голову Чернігівської РДА, якого спіймали на хабарі

Субота, 21 листопада 2020, 22:58
Зеленський звільнив голову Чернігівської РДА, якого спіймали на хабарі
Сергій Журман

Президент Володимир Зеленський своїм розпорядженням звільнив Сергія Журмана з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації.

Джерело: розпорядження глави держави від 20 листопада

Деталі: Як випливає з документа, Журман сам виявив бажання піти із займаної посади.

Дослівно: "Звільнити Журмана Сергія Миколайовича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою".

Нагадаємо: На початку листопада Служба безпеки України затримала на хабарі голову Чернігівської РДА Сергія Журмана.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, який також є депутатом Чернігівської обласної ради, вимагав 10 тисяч доларів у місцевого мешканця. У таку суму він оцінив видачу розпорядження на розроблення детального плану території та погодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 гектарів у Чернігівській області.

Українська правда

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Теми: хабарЗеленськийЧернігівська область
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