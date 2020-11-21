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Зеленский уволил главу Черниговской РГА, которого поймали на взятке

Суббота, 21 ноября 2020, 22:58
Зеленский уволил главу Черниговской РГА, которого поймали на взятке
Сергей Журман

Президент Владимир Зеленский своим распоряжением уволил Сергея Журмана с должности главы Черниговской районной государственной администрации.

Источник: распоряжение главы государства от 20 ноября

Детали: Как следует из документа, Журман сам изъявил желание уйти с занимаемой должности.

Дословно: "Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности главы Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению".

Напомним: В начале ноября Служба безопасности Украины задержала на взятке главу Черниговской РГА Сергея Журмана.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, который также является депутатом Черниговского областного совета, требовал 10 тыс. долларов у местного жителя.

В такую ​​сумму он оценил выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласования изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.

Украинская правда

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Темы: взяткаЗеленскийЧерниговская область
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