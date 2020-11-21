Зеленский уволил главу Черниговской РГА, которого поймали на взятке
Президент Владимир Зеленский своим распоряжением уволил Сергея Журмана с должности главы Черниговской районной государственной администрации.
Источник: распоряжение главы государства от 20 ноября
Детали: Как следует из документа, Журман сам изъявил желание уйти с занимаемой должности.
Дословно: "Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности главы Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению".
Напомним: В начале ноября Служба безопасности Украины задержала на взятке главу Черниговской РГА Сергея Журмана.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, который также является депутатом Черниговского областного совета, требовал 10 тыс. долларов у местного жителя.
В такую сумму он оценил выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласования изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.