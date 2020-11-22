Російсько-окупаційні війська один раз порушили перемир'я. Без втрат

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 21 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Так, постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне. Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було".

Деталі: Від початку доби на Донбасі без обстралів.