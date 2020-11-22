Российско-оккупационные войска один раз нарушили перемирие. Без потерь

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 21 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Так, выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксировано вблизи населенного пункта Водяное. Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было".

Детали: С начала суток на Донбассе без обстралив.