Российско-оккупационные войска один раз нарушили перемирие. Без потерь
Воскресенье, 22 ноября 2020, 07:27
Источник: штаб ООС
Дословно: "За прошедшие сутки, 21 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.
Так, выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксировано вблизи населенного пункта Водяное. Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было".
Детали: С начала суток на Донбассе без обстралив.