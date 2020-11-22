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Covid-19: у США зареєстрували новий препарат з антитіл, яким лікували Трампа

Неділя, 22 листопада 2020, 09:21
Фото: NYT

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) в суботу, 21 листопада, екстрено зареєструвало препарат для лікування коронавірусу REGN-COV2 виробництва компанії Regeneron Pharmaceuticals.

Джерело: сайт FDA

Деталі: Вказаний лікарський препарат є так званим "коктейлем" речовин, він складається з двох видів моноклональних антитіл (казиривімаб та імдевімаб), що є копіями антитіл, які продукує людський організм для боротьби з інфекціями.

Препарат після потрапляння в організм інфікованої Covid-19 людини має перешкоджати проникненню вірусу в клітини.

Американським лікарям офіційно дозволили призначати ці ліки пацієнтам, старшим 12 років, які ризикують зіткнутися із ускладненнями коронавірусної хвороби. Зокрема, рекомендовано застосовувати препарат літнім людям, а також тим особам, що мають хронічні захворювання.

При цьому FDA зауважує, що препаратом не можна лікувати заражених Covid-19 людей, що перебувають у важкому стані й потребують кисневої терапії.

Медикамент зареєстрували за підсумками клінічних випробувань за участю 799 дорослих добровольців з легкими та середніми проявами коронавірусу.

Дослівно: "Казиривімаб та імдевімаб слід вводити разом шляхом внутрішньовенної (IV) інфузії".

Додатково: Як пише DW, уряд США виділив 500 мільйонів  доларів біотехнологічній компанії Regeneron на розробку REGN-COV2. Компанія у свою чергу повідомила, що перші 300 тисяч доз препарату нададуть лікарням за рахунок федерального уряду.

У компанії Regeneron відзначають, що найбільший ефект від препарату досягається, якщо почати застосовувати його якнайшвидше після отримання діагнозу в умовах, коли у пацієнтів ще не виробилися власні антитіла, а концентрація вірусу в організмі є високою.

Наразі клінічні випробування препарату REGN-COV2 ще тривають.

Нагадаємо: У жовтні ліки з антитілами використовували для лікування зараженого коронавірусом президента США Дональда Трампа. Також Трамп приймав "Ремдесивір".Тоді політик зауважив, що став почуватися значно краще відразу ж після початку терапії.

Українська правда
Теми: коронавірусмедицинаТрамп


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