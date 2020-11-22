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Covid-19: в США зарегистрировали новый препарат из антител, которым лечили Трампа

Воскресенье, 22 ноября 2020, 09:21
Фото: NYT

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в субботу, 21 ноября, экстренно зарегистрировало препарат для лечения коронавируса REGN-COV2 производства компании Regeneron Pharmaceuticals.

Источник: сайт FDA

Детали: Указанный лекарственный препарат является так называемым "коктейлем" веществ, он состоит из двух видов моноклональных антител (казиривимаб и имдевимаб), являющихся копиями антител, которые вырабатывает человеческий организм для борьбы с инфекциями.

Препарат после попадания в организм инфицированного Covid-19 человека должен препятствовать проникновению вируса в клетки.

Американским врачам официально разрешили назначать это лекарство пациентам старше 12 лет, которые рискуют столкнуться с осложнениями коронавирусной болезни. В частности, рекомендуется применять препарат пожилым людям, а также лицам, имеющим хронические заболевания.

При этом FDA отмечает, что препаратом нельзя лечить зараженных Covid-19 людей, находящихся в тяжелом состоянии и нуждающихся в кислородной терапии.

Медикамент зарегистрировали по итогам клинических испытаний с участием 799 взрослых добровольцев с легкими и средними проявлениями коронавируса.

Дословно: "Казиривимаб и имдевимаб следует вводить вместе путем внутривенной инфузии".

Дополнительно: Как пишет DW, правительство США выделило 500 млн долларов биотехнологической компании Regeneron на разработку REGN-COV2. Компания в свою очередь сообщила, что первые 300 тысяч доз препарата предоставят больницам за счет федерального правительства.

В компании Regeneron отмечают, что наибольший эффект от препарата достигается, если начать применять его как можно быстрее после получения диагноза в условиях, когда у пациентов еще не выработались собственные антитела, а концентрация вируса в организме является высокой.

Сейчас клинические испытания препарата REGN-COV2 еще продолжаются.

Напомним: В октябре лекарства с антителами использовали для лечения зараженного коронавирусом президента США Дональда Трампа. Также Трамп принимал "Ремдесивир" .Тогда политик отметил, что стал чувствовать себя значительно лучше сразу же после начала терапии.

Украинская правда
Темы: коронавирусмедицинаТрамп


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