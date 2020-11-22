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Covid-19: в США зарегистрировали новый препарат из антител, которым лечили Трампа

Воскресенье, 22 ноября 2020, 08:21
Covid-19: в США зарегистрировали новый препарат из антител, которым лечили Трампа
Фото: NYT

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в субботу, 21 ноября, экстренно зарегистрировало препарат для лечения коронавируса REGN-COV2 производства компании Regeneron Pharmaceuticals.

Источник: сайт FDA

Детали: Указанный лекарственный препарат является так называемым "коктейлем" веществ, он состоит из двух видов моноклональных антител (казиривимаб и имдевимаб), являющихся копиями антител, которые вырабатывает человеческий организм для борьбы с инфекциями.

Препарат после попадания в организм инфицированного Covid-19 человека должен препятствовать проникновению вируса в клетки.

Американским врачам официально разрешили назначать это лекарство пациентам старше 12 лет, которые рискуют столкнуться с осложнениями коронавирусной болезни. В частности, рекомендуется применять препарат пожилым людям, а также лицам, имеющим хронические заболевания.

При этом FDA отмечает, что препаратом нельзя лечить зараженных Covid-19 людей, находящихся в тяжелом состоянии и нуждающихся в кислородной терапии.

Медикамент зарегистрировали по итогам клинических испытаний с участием 799 взрослых добровольцев с легкими и средними проявлениями коронавируса.

Дословно: "Казиривимаб и имдевимаб следует вводить вместе путем внутривенной инфузии".

Дополнительно: Как пишет DW, правительство США выделило 500 млн долларов биотехнологической компании Regeneron на разработку REGN-COV2. Компания в свою очередь сообщила, что первые 300 тысяч доз препарата предоставят больницам за счет федерального правительства.

В компании Regeneron отмечают, что наибольший эффект от препарата достигается, если начать применять его как можно быстрее после получения диагноза в условиях, когда у пациентов еще не выработались собственные антитела, а концентрация вируса в организме является высокой.

Сейчас клинические испытания препарата REGN-COV2 еще продолжаются.

Напомним: В октябре лекарства с антителами использовали для лечения зараженного коронавирусом президента США Дональда Трампа. Также Трамп принимал "Ремдесивир" .Тогда политик отметил, что стал чувствовать себя значительно лучше сразу же после начала терапии.

Украинская правда

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Темы: коронавирусмедицинаТрамп
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