"Опора" фіксує перші порушення на виборах міських голів у неділю

Громадянська мережа "Опора" повідомляє про перші порушення під час волевиявлення у містах, де 22 листопада проходить повторне голосування за мерів.

Джерело: сайт організації

Деталі: Так, у Миколаєві та Ужгороді спостерігачам чинили опір. Члени дільничної виборчої комісії №210715 в Ужгороді намагалися не впустити представника "Опори" на засідання комісії у приміщення виборчої дільниці.

Після повідомлення про ситуацію в Ужгородську міську ТВК спостерігача все ж впустили на виборчу дільницю. У Миколаєві спостерігач "Опори" не зміг потрапити у приміщення виборчої дільниці №480772 - комісія обмежувала його на спостереження за підготовчим засіданням, він не мав змоги спостерігати за відкриттям сейфу з бюлетенями. Через деякий час спостерігач зміг зайти у приміщення.

У Полтаві члени ДВК та виборці отримують СМС із закликом не йти на вибори.

На одній із дільниць у Львові виборців викреслили зі списку у день голосування. На ранковому засіданні секретар дільничної виборчої комісії №462083 викреслила ручкою із списку трьох осіб, які мали б проголосувати на цій ДВК. Члени комісії розповіли спостерігачам, що комісія отримала повідомлення з Державного реєстру виборців про вилучення цих виборців. Проте такі зміни можуть бути внесені лише до 18 години останньої суботи перед днем голосування.

Також у Львові члени дільничних виборчих комісій №462038 та №461885 не вели протокол ранкового засідання.

Спостерігачі фіксують, що на деяких дільницях у Рівному не вистачає скриньок та кабінок.

На виборчій дільниці №121113 у Дніпрі спостерігачі помітили, що виборець фотографує свій бюлетень у кабінці для голосування. На це звернули увагу поліцейського, який переглянув телефон чоловіка та впевнився, що в кабінці було зроблене фото. Після того були викликані чергові поліцейські, які взяли пояснення щодо інциденту.

Нагадаємо: У неділю, 22 листопада, відбувається другий тур виборів міських голів у 11 містах України.