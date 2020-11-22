Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Опора" фіксує перші порушення на виборах міських голів у неділю

Неділя, 22 листопада 2020, 09:39
Опора фіксує перші порушення на виборах міських голів у неділю

Громадянська мережа "Опора" повідомляє про перші порушення під час волевиявлення у містах, де 22 листопада проходить повторне голосування за мерів.

Джерело: сайт організації

Деталі: Так, у Миколаєві та Ужгороді спостерігачам чинили опір. Члени дільничної виборчої комісії №210715 в Ужгороді намагалися не впустити представника "Опори" на засідання комісії у приміщення виборчої дільниці.

Після повідомлення про ситуацію в Ужгородську міську ТВК спостерігача все ж впустили на виборчу дільницю. У Миколаєві спостерігач "Опори" не зміг потрапити у приміщення виборчої дільниці №480772 - комісія обмежувала його на спостереження за підготовчим засіданням, він не мав змоги спостерігати за відкриттям сейфу з бюлетенями. Через деякий час спостерігач зміг зайти у приміщення.

У Полтаві члени ДВК та виборці отримують СМС із закликом не йти на вибори.

 

На одній із дільниць у Львові виборців викреслили зі списку у день голосування. На ранковому засіданні секретар дільничної виборчої комісії №462083 викреслила ручкою із списку трьох осіб, які мали б проголосувати на цій ДВК. Члени комісії розповіли спостерігачам, що комісія отримала повідомлення з Державного реєстру виборців про вилучення цих виборців. Проте такі зміни можуть бути внесені лише до 18 години останньої суботи перед днем голосування.

Також у Львові члени дільничних виборчих комісій №462038 та №461885 не вели протокол ранкового засідання.

Спостерігачі фіксують, що на деяких дільницях у Рівному не вистачає скриньок та кабінок.

На виборчій дільниці №121113 у Дніпрі спостерігачі помітили, що виборець фотографує свій бюлетень у кабінці для голосування. На це звернули увагу поліцейського, який переглянув телефон чоловіка та впевнився, що в кабінці було зроблене фото. Після того були викликані чергові поліцейські, які взяли пояснення щодо інциденту.

Нагадаємо: У неділю, 22 листопада, відбувається другий тур виборів міських голів у 11 містах України.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: виборимісцева владарегіони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
Усі новини...
Реклама: