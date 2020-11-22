"Опора" фиксирует первые нарушения на выборах городских голов в воскресенье

Гражданская сеть "Опора" сообщает про первые нарушения во время волеизъявления в городах, где 22 ноября проходит повторное голосование за мэров.

Источник: сайт организации

Детали: Так, в Николаеве и Ужгороде наблюдателям мешали работать. Члены участковой избирательной комиссии №210715 в Ужгороде пытались не впустить представителя "Опоры" на заседание комиссии в помещение избирательного участка.

После сообщения о ситуации в Ужгородскую городскую ТИК наблюдателя все же пустили на избирательный участок. В Николаеве наблюдатель "Опоры" не смог попасть в помещение избирательного участка №480772 - комиссия мешала ему наблюать за подготовительным заседанием, он не смог присутствовать при открытии сейфа с бюллетенями. Через некоторое время наблюдатель смог зайти в помещение.

В Полтаве члены УИК и избиратели получают СМС с призывом не идти на выборы.

На одном из участков во Львове избирателей вычеркнули из списка в день голосования. На утреннем заседании секретарь участковой избирательной комиссии №462083 вычеркнула ручкой из списка трех человек, которые должны проголосовать на этой УИК. Члены комиссии рассказали наблюдателям, что комиссия получила сообщение из Государственного реестра избирателей об изъятии этих избирателей. Однако такие изменения могут быть внесены только до 18 часов последней субботы перед днем ​​голосования.

Также во Львове члены участковых избирательных комиссий №462038 и №461885 не вели протокол утреннего заседания.

Наблюдатели фиксируют, что на некоторых участках в Ровно не хватает урн и кабинок.

На избирательном участке №121113 в Днепре наблюдатели заметили, что избиратель фотографирует свой бюллетень в кабинке для голосования. На это обратили внимание полицейского, который пересмотрел телефон мужчины и убедился, что в кабинке было сделано фото. После этого были вызваны дежурные полицейские, которые взяли объяснения относительно инцидента.

Напомним: В воскресенье, 22 ноября, проходит второй тур выборов городских голов в 11 городах Украины.