Російські виробники вакцини від Covid відреагували на заяви Pfizer і Moderna

Після повідомлень компаній Pfizer та Moderna (про ціну розроблених ними вакцин) у РФ заявили, що вартість російського препарату "Супутник V", який його творці також називають вакциною від коронавіруса, буде істотно нижчою.

Джерело: РБК з посиланням на Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ)

Деталі: У РФПІ відзначили, що оголошені ціни препаратів від Pfizer та Moderna "можна множити на два", оскільки вакцинуватися треба двома дозами. При цьому ціна однієї ін'єкції "Супутник V" не перевищить 1 тисячі рублів (близько 13 доларів).

У Twitter-акаунті для просування "Супутник V" з'явилося повідомлення про те, що ціна препарату буде нижчою, ніж у вакцин від Pfizer або Moderna.

Дослівно: "Ціна Pfizer у $19,5 і Moderna у $ 25-37 за дозу насправді означає, що вони будуть коштувати $39 та $50-74 на людину. Вакцини Pfizer, Sputnik V і Moderna вимагають дві дози на людину. Ціна на Sputnik V буде набагато нижчою".

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