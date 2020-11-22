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Російські виробники вакцини від Covid відреагували на заяви Pfizer і Moderna

Неділя, 22 листопада 2020, 12:31
Російські виробники вакцини від Covid відреагували на заяви Pfizer і Moderna

Після повідомлень компаній Pfizer та Moderna (про ціну розроблених ними вакцин) у РФ заявили, що вартість російського препарату "Супутник V", який його творці також називають вакциною від коронавіруса, буде істотно нижчою.

Джерело: РБК з посиланням на Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ)

Деталі: У РФПІ відзначили, що оголошені ціни препаратів від Pfizer та Moderna "можна множити на два", оскільки вакцинуватися треба двома дозами. При цьому ціна однієї ін'єкції "Супутник V" не перевищить 1 тисячі рублів (близько 13 доларів).

У Twitter-акаунті для просування "Супутник V" з'явилося повідомлення про те, що ціна препарату буде нижчою, ніж у вакцин від Pfizer або Moderna.

Дослівно: "Ціна Pfizer у $19,5 і Moderna у $ 25-37 за дозу насправді означає, що вони будуть коштувати $39 та $50-74 на людину. Вакцини Pfizer, Sputnik V і Moderna вимагають дві дози на людину. Ціна на Sputnik V буде набагато нижчою".

Знати більше: Скільки коштуватиме доза вакцини від COVID-19, яку отримає Україна

Нагадаємо:

  • У деяких добровольців, які брали участь у випробуваннях російської вакцини "Супутник V", виявили коронавірус.
  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купуватиме російський препарат, який в РФ називають вакциною від Covid-19, оскільки він не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусРосія
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