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У добровольців, які тестували російську вакцину, виявили коронавірус

Середа, 28 жовтня 2020, 12:05
У добровольців, які тестували російську вакцину, виявили коронавірус
Фото rt.com

У деяких добровольців, які брали участь у випробуваннях російської вакцини "Супутник V", виявили коронавірус.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на директора центру Гамалії, який розробив препарат, Олександра Гінцбурга

Деталі: За словами Гінцбурга, учасники досліджень, про яких іде мова, могли отримати не вакцину, а плацебо.

Він зазначив, що попередньо встановити, хто отримував препарат, а хто – речовину без лікувальних властивостей, можна буде в середині листопада.

Гінцбург також додав, що скарг на здоров'я від добровольців, які брали участь в перших клінічних випробуваннях вакцини влітку, не було.

Передісторія: 

  • Іноземні експерти висловили стурбованість прискореними темпами випробувань вакцини в Росії, а також незначною кількістю людей, які брали участь у випробуваннях.
  • 11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу в світі вакцину від COVID-19 і його дочка вже зробила нею щеплення.
  • За реакцію на пандемію коронавірусу Путін і Лукашенко отримали "Шнобелівську премію".
  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купуватиме російський препарат, що в РФ називають вакциною від COVID-19, оскільки він не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякоронавірусвакцинація
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