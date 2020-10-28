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У добровольців, які тестували російську вакцину, виявили коронавірус

Середа, 28 жовтня 2020, 13:05

У деяких добровольців, які брали участь у випробуваннях російської вакцини "Супутник V", виявили коронавірус.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на директора центру Гамалії, який розробив препарат, Олександра Гінцбурга

Деталі: За словами Гінцбурга, учасники досліджень, про яких іде мова, могли отримати не вакцину, а плацебо.

Він зазначив, що попередньо встановити, хто отримував препарат, а хто – речовину без лікувальних властивостей, можна буде в середині листопада.

Гінцбург також додав, що скарг на здоров'я від добровольців, які брали участь в перших клінічних випробуваннях вакцини влітку, не було.



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