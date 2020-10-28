У добровольців, які тестували російську вакцину, виявили коронавірус
Середа, 28 жовтня 2020, 12:05
У деяких добровольців, які брали участь у випробуваннях російської вакцини "Супутник V", виявили коронавірус.
Джерело: "РИА Новости" з посиланням на директора центру Гамалії, який розробив препарат, Олександра Гінцбурга
Деталі: За словами Гінцбурга, учасники досліджень, про яких іде мова, могли отримати не вакцину, а плацебо.
Він зазначив, що попередньо встановити, хто отримував препарат, а хто – речовину без лікувальних властивостей, можна буде в середині листопада.
Гінцбург також додав, що скарг на здоров'я від добровольців, які брали участь в перших клінічних випробуваннях вакцини влітку, не було.
Передісторія:
- Іноземні експерти висловили стурбованість прискореними темпами випробувань вакцини в Росії, а також незначною кількістю людей, які брали участь у випробуваннях.
- 11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу в світі вакцину від COVID-19 і його дочка вже зробила нею щеплення.
- За реакцію на пандемію коронавірусу Путін і Лукашенко отримали "Шнобелівську премію".
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купуватиме російський препарат, що в РФ називають вакциною від COVID-19, оскільки він не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.