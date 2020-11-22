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Вибори: у Дрогобич приїхали автобуси з молодиками, що назвалися журналістами

Неділя, 22 листопада 2020, 14:18

У місті Дрогобич, де в неділю проходять вибори міського голови, біля одного з будинків у центрі міста спостерігачі зафіксували близько сотні молодиків, що прибули на автобусах з львівською реєстрацією.

Джерело: Громадянська мережа "Опора"

Деталі: За даними "Опори", правоохоронці вже провели перевірку і встановили особи молодиків.

Два автобуси, на яких вони приїхали, мають львівські номери.

Поліцейські поспілкувалися з чоловіками, і ті розповіли, що вони планують "охороняти виборчі дільниці і є журналістами". На підтвердження останнього факту показали посвідчення видання "Нова пора".

 

Відео про скупчення молодиків біля одного з будинків у місті Дрогобич "Опорі" надали джерела на правах анонімності.

Додатково: За інформацією з державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності це медіа зареєстроване у Запорізькій області.

Нагадаємо: у Дрогобичі на Львівщині 22 листопада проходить другий тур виборів. За посаду міського голови борються самовисуванець Андрій Веселий та діючий мер міста Тарас Кучма (також самовисування);

Українська правда
Теми: вибориЛьвівщинамісцева влада


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