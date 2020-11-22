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Выборы: в Дрогобыч приехали автобусы с молодчиками, которые назвались журналистами

Воскресенье, 22 ноября 2020, 14:18

В городе Дрогобыч, где в воскресенье проходят выборы городского головы, возле одного из домов в центре города наблюдатели зафиксировали около сотни молодых людей, которые прибыли на автобусах со львовской регистрацией.

Источник: Гражданская сеть "Опора"

Детали: по данным "Опоры", правоохранители уже провели проверку и установили личности мужчин.

Два автобуса, на которых они приехали, имеют львовские номера.

Полицейские пообщались с молодчиками, и те рассказали, что они планируют "охранять избирательные участки и являются журналистами". В подтверждение последнего факта они показали удостоверения издание "Новая пора".

 

Видео о скоплении мужчин возле одного из домов в городе Дрогобыч "Опоре" предоставили источники на правах анонимности.

Дополнительно: По информации из государственного реестра печатных средств массовой информации и информационных агентств как субъектов информационной деятельности это медиа зарегистрировано в Запорожской области.

Напомним: в Дрогобыче Львовской области 22 ноября проходит второй тур выборов. За пост мэра борются самовыдвиженец Андрей Веселый и действующий мэр города Тарас Кучма (также самовыдвижение).

Украинская правда
Темы: виборыЛьвовщинаместная власть


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