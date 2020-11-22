У Рівному намагалися підкупити виборців на користь кандидата в мери

На виборчій дільниці на вулиці Фабрична в Рівному працівники поліції попередили підкуп виборців на користь одного з кандидатів на посаду міського голови.

Джерело: поліція Рівненської області

Пряма мова заступника начальника ГУНП в Рівненській області Руслана Стрельбіцького: "Поліцейські встановили особу співорганізатора, яка пропонувала виборцям певну суму коштів із умовою проголосувати за конкретно визначеного кандидата. Аби отримати винагороду, виборець мав підтвердити своє волевиявлення шляхом здійснення фотозйомки бюлетеня.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця). Також працівникам поліції відома особа і організатора".

Деталі: Загалом станом на 14:00 до поліції Рівненщини надійшло 14 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства.

Зокрема, зафіксовано сім фактів фотографування бюлетенів: шість безпосередньо в обласному центрі та ще один — на виборчій дільниці в Квасилові, який за результатами перевірки не знайшов свого підтвердження. Причетних до протиправних дій осіб за вказаним порушенням запрошено до Рівненського відділу поліції для надання пояснень.

Довідка: У неділю, 22 листопада, відбувається другий тур виборів міських голів в 11 українських містах.

У Рівному за посаду мера змагаються Олександр Третяк ("ЄС") та Віктор Шаркизян ("Рівне разом").