Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Рівному намагалися підкупити виборців на користь кандидата в мери

Неділя, 22 листопада 2020, 17:52
У Рівному намагалися підкупити виборців на користь кандидата в мери
фото Ельдара Сарахмана, УП

На виборчій дільниці на вулиці Фабрична в Рівному працівники поліції попередили підкуп виборців на користь одного з кандидатів на посаду міського голови.

Джерело: поліція Рівненської області

Пряма мова заступника начальника ГУНП в Рівненській області Руслана Стрельбіцького: "Поліцейські встановили особу співорганізатора, яка пропонувала виборцям певну суму коштів із умовою проголосувати за конкретно визначеного кандидата. Аби отримати винагороду, виборець мав підтвердити своє волевиявлення шляхом здійснення фотозйомки бюлетеня.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця). Також працівникам поліції відома особа і організатора".

Деталі: Загалом станом на 14:00 до поліції Рівненщини надійшло 14 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства.

Зокрема, зафіксовано сім фактів фотографування бюлетенів: шість безпосередньо в обласному центрі та ще один — на виборчій дільниці в Квасилові, який за результатами перевірки не знайшов свого підтвердження.  Причетних до протиправних дій осіб за вказаним порушенням запрошено до Рівненського відділу поліції для надання пояснень.

Довідка: У неділю, 22 листопада, відбувається другий тур виборів міських голів в 11 українських містах.

У Рівному за посаду мера змагаються Олександр Третяк ("ЄС") та Віктор Шаркизян ("Рівне разом").

Українська правда
Теми: Рівневибориполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Рівне
Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві - перевірка
Фонд держмайна продав "Рівнеторф" на аукціоні за 205 мільйонів
Зеленський провів виїзне засідання Ставки на АЕС
Останні новини
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
Усі новини...
Реклама: