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В Ровно пытались подкупить избирателей в пользу кандидата в мэры

Воскресенье, 22 ноября 2020, 17:52
В Ровно пытались подкупить избирателей в пользу кандидата в мэры
фото Эльдара Сарахмана, УП

На избирательном участке на улице Фабричная в Ровно работники полиции предупредили подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов на должность городского головы.

Источник: полиция Ровенской области

Прямая речь заместителя начальника ГУНП в Ровенской области Руслана Стрельбицкого: "Полицейские установили личность соорганизатора, которая предлагала избирателям определенную сумму средств с условием проголосовать за конкретно определенного кандидата. Чтобы получить вознаграждение, избиратель должен подтвердить свое волеизъявление путем осуществления фотосъемки бюллетеня.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя). Также работникам полиции известна личность и организатора".

Детали: Всего по состоянию на 14:00 в полицию Ровенской поступило 14 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В частности, зафиксировано семь фактов фотосъемки бюллетеней: шесть непосредственно в областном центре и еще один – на избирательном участке в Квасилове, который по результатам проверки не нашел своего подтверждения. Причастные к противоправным действиям лица по указанным нарушениям приглашены в Ровенский отдела полиции для дачи объяснений.

Справка: В воскресенье, 22 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в 11 украинских городах.

В Ровно за пост мэра соревнуются Александр Третьяк ("Європейська солідарність") и Виктор Шаркизян ("Рівне разом").

Украинская правда

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Темы: Ровновиборыполиция
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