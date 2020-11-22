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Проти членів ДВК у Львові відкрили три провадження

Неділя, 22 листопада 2020, 19:50

У Львові відкрили три кримінальних провадження за фактами підписування представниками дільничних виборчих комісій протоколів про підрахунок голосів виборців до завершення голосування.

Джерело: поліція Львівщини

Дослівно: "Сьогодні, 22 листопада, за результатами перевірок повідомлень про порушення виборчого законодавства на одній з виборчих дільниць у Личаківському та двох виборчих дільницях у Сихівському районах Львова, слідчі територіальних підрозділів поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, відкрили три кримінальних провадження за ч.4 ст.158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

В усіх трьох випадках поліцейські попередньо встановили, що представники дільничних виборчих комісій підписали протоколи про підрахунок голосів виборців до завершення волевиявленя громадян, підрахунку голосів та остаточного заповнення вказаних протоколів.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років".

Довідка: У неділю, 22 листопада, відбувається другий тур виборів міських голів в 11 українських містах.

У Львові за посаду міського голови змагаються діючий мер Андрій Садовий ("Самопоміч") та Олег Синютка ("ЄС").

Українська правда
Теми: Львіввибориполіція


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