Против членов УИК во Львове открыли три производства

Во Львове открыли три уголовных производства по фактам подписания представителями участковых избирательных комиссий протоколов о подсчете голосов избирателей до завершения голосования.

Источник: полиция Львовской области

Дословно: "Сегодня, 22 ноября, по результатам проверок сообщений о нарушениях избирательного законодательства на одном из избирательных участков в Лычаковском и двух избирательных участках в Сиховском районах Львова, следователи территориальных подразделений полиции, под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1, открыли три уголовных производства по ч.4 ст.158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украина.

Во всех трех случаях полицейские предварительно установили, что представители участковых избирательных комиссий подписали протоколы о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявлений граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения указанных протоколов.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет".

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