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Мером Львова лишається Садовий – екзит-пол

Неділя, 22 листопада 2020, 20:04

На виборах міського голови Львова перемагає діючий мер Андрій Садовий із результатом 62,8% голосів виборців.

Джерело: екзит-пол соціологічної компанії Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера

 

Деталі: Представник "Європейської солідарності" Олег Синютка набирає 37,2% голосів.

Екзит-пол проводився на 60 дільницях Львова шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Було опитано 9068 львів'ян. Очікувана гранична похибка – 1.21% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.

Що передувало: У першому турі виборів мера Львова, що пройшов 25 жовтня, Садовий набрав 40,09%, а Синютка – 31,1%.

Українська правда
Теми: Львіввибори


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