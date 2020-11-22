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Мером Львова лишається Садовий – екзит-пол

Неділя, 22 листопада 2020, 19:04
Мером Львова лишається Садовий – екзит-пол

На виборах міського голови Львова перемагає діючий мер Андрій Садовий із результатом 62,8% голосів виборців.

Джерело: екзит-пол соціологічної компанії Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера 

 

Деталі: Представник "Європейської солідарності" Олег Синютка набирає 37,2% голосів.

Екзит-пол проводився на 60 дільницях Львова шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Було опитано 9068 львів'ян. Очікувана гранична похибка – 1.21% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.

Що передувало: У першому турі виборів мера Львова, що пройшов 25 жовтня, Садовий набрав 40,09%, а Синютка – 31,1%.

Українська правда

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Теми: Львіввибори
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