Мэром Львова остается Садовый – экзит-пол

На выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.

Источник: экзит-пол социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера

Детали: Представитель "Европейской солидарности" Олег Синютка набирает 37,2% голосов.

Экзит-пол проводился на 60 участках Львова путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Было опрошено 9068 львовян. Ожидаемая предельная погрешность – 1.21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

Что предшествовало: В первом туре выборов мэра Львова, прошедшем 25 октября, Садовый набрал 40,09%, а Синютка - 31,1%.