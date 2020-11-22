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Мэром Львова остается Садовый – экзит-пол

Воскресенье, 22 ноября 2020, 20:04

На выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.

Источник: экзит-пол социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера

 

Детали: Представитель "Европейской солидарности" Олег Синютка набирает 37,2% голосов.

Экзит-пол проводился на 60 участках Львова путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Было опрошено 9068 львовян. Ожидаемая предельная погрешность – 1.21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

Украинская правда
Темы: Львоввиборы


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