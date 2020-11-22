Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэром Львова остается Садовый – экзит-пол

Воскресенье, 22 ноября 2020, 19:04
Мэром Львова остается Садовый – экзит-пол

На выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.

Источник: экзит-пол социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера 

 

Детали: Представитель "Европейской солидарности" Олег Синютка набирает 37,2% голосов.

Экзит-пол проводился на 60 участках Львова путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Было опрошено 9068 львовян. Ожидаемая предельная погрешность – 1.21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

Что предшествовало: В первом туре выборов мэра Львова, прошедшем 25 октября, Садовый набрал 40,09%, а Синютка - 31,1%.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львоввиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Львов
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Еще один пример жестокости Кремля – Блинкен о российской атаке на Львов
Ракетный удар РФ по Львову: погибших уже шестеро, спасли семерых, 14 человек в больнице
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: