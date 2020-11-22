ЦВК назвала явку в другому турі: 29,53%

За даними ЦВК, станом на 20 годину середня явка у другому турі виборів міських голів 22 листопада склала 29,53%.

Джерело: Центральна виборча комісія

Дослівно: "За повідомленнями усіх територіальних виборчих комісій, які здійснюють сьогодні підготовку та проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка склала 29,53%".

Деталі: Найвища явка (39,23%) зафіксована в Бердянську Запорізької області.

У Львові на дільниці прийшли 38,94% виборців, 32,40% - у Слов'янську Донецької області, 30,35% - у Рівному, 30,21% - у Дрогобичі Львівської області, 28,40% - у Миколаєві, 27,94% - в Ужгороді, 26,02% - у Черкасах, 25,52% - у Полтаві, 24,20% - у Нікополі Дніпропетровської області.

Найнижча явка у Дніпрі - 23,93%.

У ЦВК нагадали, що ці відомості не носять офіційний характер, вони надходять до Комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які своєю чергою отримують цю інформацію від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв’язку, зокрема телефоном, або електронною поштою.

Що передувало: У першому турі місцевих виборів, що пройшов 25 жовтня, середня явка по Україні склала 36,88%.

За даними Громадянської мережі "ОПОРА", інтегрована явка виборців станом на 20:00 22 листопада у 11 громадах становить 29,3%.