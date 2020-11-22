Явка у другому турі в 11 містах склала 29,3% – "ОПОРА"

Інтегрована явка виборців станом на 20:00 у 11 громадах, за даними Громадянської мережі "ОПОРА", становить 29,3%.

Джерело: голова правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська

Дослівно: "Інтегрована явка виборців за даними Громадянська мережа ОПОРА станом на 20:00 у 11 громадах становить 29,3% (похибка 1,4%)".

Деталі: Айвазовська нагадала, що явка 25 жовтня на цей час була 36,88% за даними ЦВК та 35,9% за даними "ОПОРИ" (похибка 1,14%). 15 листопада явка була 23,9%.

Довідка: У неділю, 22 листопада, відбувся другий тур виборів мера в 11 містах: Львові, Дніпрі, Миколаєві, Рівному, Полтаві, Черкасах, Ужгороді, Нікополі, Слов'янську, Бердянську, Дрогобичі.