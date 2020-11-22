Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Явка у другому турі в 11 містах склала 29,3% – "ОПОРА"

Неділя, 22 листопада 2020, 21:25
фото Ельдара Сарахмана, УП

Інтегрована явка виборців станом на 20:00 у 11 громадах, за даними Громадянської мережі "ОПОРА", становить 29,3%.

Джерело: голова правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська

Дослівно: "Інтегрована явка виборців за даними Громадянська мережа ОПОРА станом на 20:00 у 11 громадах становить 29,3% (похибка 1,4%)".

Деталі: Айвазовська нагадала, що явка 25 жовтня на цей час була 36,88% за даними ЦВК та 35,9% за даними "ОПОРИ" (похибка 1,14%). 15 листопада явка була 23,9%.

Довідка: У неділю, 22 листопада, відбувся другий тур виборів мера в 11 містах: Львові, Дніпрі, Миколаєві, Рівному, Полтаві, Черкасах, Ужгороді, Нікополі, Слов'янську, Бердянську, Дрогобичі.

Теми: вибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоОдеса: працівники ринку перекрили трасу, лишаються ночувати

Явка у другому турі в 11 містах склала 29,3% – "ОПОРА"

У Черкасах перемагає діючий мер – екзит-пол

Мером Львова лишається Садовий – екзит-пол

У Києві порушення карантину виявили в ресторанах, ТРЦ і дитячому театрі

Виборці голосують активніше, ніж минулої неділі – "ОПОРА"

Усі новини...
вибори
На 7,5% дільниць фотографували бюлетені – "ОПОРА"
У Черкасах перемагає діючий мер – екзит-пол
Мером Львова лишається Садовий – екзит-пол
Останні новини
22:12
ЦВК назвала явку в другому турі: 29,53%
22:01
фото, відеоОдеса: працівники ринку перекрили трасу, лишаються ночувати
21:38
Другий тур: поліція відкрила 11 проваджень
21:25
Явка у другому турі в 11 містах склала 29,3% – "ОПОРА"
21:05
На 7,5% дільниць фотографували бюлетені – "ОПОРА"
20:16
У Черкасах перемагає діючий мер – екзит-пол
20:04
Мером Львова лишається Садовий – екзит-пол
19:50
Проти членів ДВК у Львові відкрили три провадження
19:21
У Києві порушення карантину виявили в ресторанах, ТРЦ і дитячому театрі
19:03
У Франції виявили заражених коронавірусом норок
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!