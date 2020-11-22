ЦИК назвала явку во втором туре: 29,53%

По данным ЦИК, по состоянию на 20 часов средняя явка во втором туре выборов городских голов 22 ноября составила 29,53%.

Источник: Центральная избирательная комиссия

Дословно: "По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 29,53%".

Детали: Самая высокая явка (39,23%) зафиксирована в Бердянске Запорожской области.

Во Львове на участки пришли 38,94% избирателей, 32,40% - в Славянске Донецкой области, 30,35% - в Ровно, 30,21% - в Дрогобыче Львовской области, 28,40% - в Николаеве, 27,94% - в Ужгороде, 26,02% - в Черкассах, 25,52% - в Полтаве, 24,20% - в Никополе Днепропетровской области.

Самая низкая явка в Днепре - 23,93%.

В ЦИК напомнили, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку они поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые в свою очередь получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте.

Что предшествовало: В первом туре местных выборов, который прошел 25 октября, средняя явка по Украине составила 36,88%.

По данным Гражданской сети "ОПОРА", интегрированная явка избирателей по состоянию на 20:00 22 ноября в 11 общинах составляет 29,3%.