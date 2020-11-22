У Білорусі в неділю затримали більше 350 людей, декого забрала "швидка"
Неділя, 22 листопада 2020, 23:47
За даними правозахисників, у Білорусі в неділю затримано більше 350 людей.
Джерело: правозахисний центр "Весна"
Деталі: Станом на 23:45 у списку "Весни" вже 363 прізвища, список доповнюється.
Переважна більшість із них були затримані в Мінську.
При цьому зазначається, що більш ніж 10 затриманих забрала "швидка", деяких потім повернули до відділків.
Деякі затримані – неповнолітні.
Що передувало: У Мінську в неділю пройшла чергова акція протесту – люди формували колони в різних районах міста, силовики розганяли протестувальників, затримували, застосовували спецзасоби.
Українська правда